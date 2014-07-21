Украина готова передать Нидерландам "координирующую роль" в расследовании крушения самолета, передает ИТАР-ТАСС. © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе На месте крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" найдены тела 272 погибших. Об этом сообщил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре назначенный Верховной радой премьер-министром Украины Арсений ЯЦЕНЮК. - По последним цифрам, полученным от ГОСЧС, сейчас нашли 272 тела, из которых 251 находится в соответствующих рефрижераторах на станции Торез, - сказал он. - Наша позиция остается неизменной - (необходимо) прозрачное и полноценное международное расследование. Украина готова передать координирующую роль относительно расследования этой ужасной трагедии нашим западным партнерам, Нидерландам, - сказал он. Яценюк отметил, что Нидерланды, как "наиболее пострадавшая сторона", "могут возглавить этот процесс в четкой координации с украинскими структурами и международным сообществом". Премьер также заявил, что Киев готов содействовать транспортировке в Амстердам тел погибших, чтобы там была проведена их надлежащая экспертиза. 17 июля Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту лайнера 298 человек погибли. По данным авиаперевозчика, в числе жертв - граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Следствие рассматривает различные версии этой трагедии, в том числе предположения, что лайнер был сбит ракетой класса "земля-воздух". При этом Малайзия требует незамедлительного и беспрепятственного доступа специалистов к месту крушения пассажирского лайнера. Об этом заявил находящийся в Киеве малайзийский министр транспорта Лиоу Тионг Лай, чьи слова приводит газета Star. Украинское правительство, по словам министра, "не может обеспечить международным экспертам безопасный коридор в районе катастрофы, а также в целом не гарантирует их безопасность". - Киевские власти заверили меня, что место крушения самолета полностью контролируют ополченцы, - подчеркнул Лиоу Тионг Лай. Одновременно глава малайзийского минтранса выразил обеспокоенность за "сохранность района падения лайнера". Он добавил, что попасть на место трагедии до сих пор удалось лишь группе специалистов из ОБСЕ. Группа экспертов из Малайзии в составе 113 человек прилетела в Киев еще в минувшую субботу. Это уже вторая катастрофа с самолетами компании "Малайзийские авиалинии" за последние пять месяцев. 8 марта 2014 года Boeing 777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров, он не найден до сих пор; на его борту находились 239 человек.