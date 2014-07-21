Авария произошла 21 июля примерно в 13:00 в районе «Жазиры», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Автомобиль Nissan двигался по улице Жангир-хана в сторону ЗКАТУ. По словам очевидцев, в это время в город направлялся «ВАЗ-2114». - Иномарка Nissan вылетела на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ». За машиной ехали еще две - Ford и LADA Priora, которые в свою очередь врезались в впереди стоящий «ВАЗ-2114». Водитель «ВАЗ» был доставлен в больницу, а в иномарке находилось два человека, но они вроде сильно не пострадали, - сообщил командир взвода УАП ДВД ЗКО Алимжан ЖАНАЕВ. Фото Ербола АМАНШИНА