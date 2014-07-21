23 июля в Актобе состоится ответный матч второго квалификационного раунда лиги чемпионов УЕФА. Местный футбольный клуб «Актобе» принимает дома тбилисский «Динамо», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Продажа билетов на матч началась сегодня и, как всегда, не без скандала. Сотни фанатов с самого утра бросились к стадиону. У касс дежурит наряд полиции, чтобы предотвратить возможные стычки между болельщиками. Несмотря на то, что работает 6 касс, у стадиона образовалась огромная очередь. Людям приходится буквально пробиваться через толпу, чтобы приобрести долгожданный билет. - Так каждый раз, можно же уже организовать цивильную продажу билетов. С 6 утра стоим, и все равно никакой пользы. До сих пор не могу купить билеты, - возмущается житель Актобе Леонид Марьянов. К слову, цена билета - 1000 тенге для взрослого, 500 - детский.  