Семью  Мирамгуль ЕСЕТОВОЙ  и Армана СЕЙФУЛЛИЕВА уже несколько лет преследуют несчастья. В 2011 году их дом был уничтожен наводнением во время паводка, а в марте 2014 года восстановленный дом сгорел дотла. prosyat_pomoshi6 Супруги проживают в поселке Деркул, у них трое малолетних детей, старшей дочери Зарине 10 лет, сыну Мейрману 5 лет и младшему Аману 3 года. Первый раз несчастье произошло в 2011 году во время весеннего паводка, тогда дом затопило почти до крыши. Семья вовремя уехала из дома, но он был почти полностью уничтожен стихией, как раз в то время Мирамгуль была беременна третьим ребенком Аманом. Тогда все пострадавшие от паводка жили в ДК "Молодежи", вскоре государство оказало материальную поддержку. Мирамгуль и Арман получили 1 млн тенге на восстановление дома, этих денег не хватило и супругам пришлось брать кредит. Со временем в доме сделали ремонт и восстановили его. Но  1 марта 2014 года семья вновь осталась без крыши над головой – случился пожар. - Это было в пять утра. Я почувствовала сильный запах гари и встала, чтобы проверить печку. В доме дым был до потолка, ничего не было видно. Я прошла в комнату, думала, что из печки выпали угли. Оказалось, произошло замыкание, загорелась тюль и огонь быстро распространился по всему дому, - вспоминает Мирамгуль ЕСЕТОВА. - Хорошо, что дома тогда ночевал деверь, он детей и мужа вытащил на улицу. - Мы разбивали окна, детей приходилось выкидывать прямо на снег. Я побежал к соседям, чтобы они вызвали пожарную службу. Они прибыли через полчаса и все потушили, - рассказывает Найман СЕЙФУЛЛИЕВ. prosyat_pomoshi1 Все члены семьи получили многочисленные ожоги 1-й и 2-й степени, дети 2 дня находились в реанимации, а родители отказались ложиться в больницу. В доме сгорело всё: бытовая техника, мебель, одежда и, самое главное, документы. С документами пришлось повозиться, так как их  нужно было восстанавливать всем членам семьи, а одеждой помогали друзья и родственники. После того, как сгорел дом, семья 3 месяца жила на съемной квартире. Вместе с комуслугами квартира обходилась в 28 тысяч тенге в месяц, потом снова вернулись на свой земельный участок и начали строительство нового дома. Семья обращалась за помощью в акимат, где им выделили 92 тысячи тенге. - Нужно много стройматериалов, нам такую сумму не осилить. Живем на зарплату мужа, он работает в ТОО "Куспан", сама я нахожусь в отпуске по уходу за детьми. Сейчас мы живем в летней времянке, там везде щели, очень холодно. Хотели отвезти детей в поселок, но они отказались, сказали, что хотят быть рядом с нами, - говорит Мирамгуль ЕСЕТОВА. prosyat_pomoshi2 Для постройки дома семье помогли несколько частных предпринимателей, которые обеспечили их стройматериалами. Кроме этого, про семью сняли несколько репортажей, после одного из них частный предприниматель помог семье материальными средствами в размере  50 тысяч тенге. Но при этом не сказал своего имени, так как не хотел, чтобы о нем узнали. - Да, материалов нам не хватает. Надеемся, что к осени поставим крышу. Кроме этого, в дом нужны двери, линолеум и окна, а особенно окна. Как все поставим, будем проводить электричество и газ, - рассказывает глава семейства Арман СЕЙФУЛЛИЕВ. Сейчас супруги забрали детей из детского сада, так как у них нет средств на оплату, все деньги уходят на стройматериалы. В основном им помогают деверь Найман СЕЙФУЛЛИЕВ, спасший детей из пожара, и родной дядя. prosyat_pomoshi5 - Друзья и родственники не могут помогать нам все время, ведь у них свои дела, дети и семьи, - говорит Мирамгуль ЕСЕТОВА. Новый учебный год уже близится и у семейства, кроме как постройки нового дома, есть еще одна головная боль: как они будут собирать старшую дочь Зарину в школу. Сейчас семья живет в летней времянке, для комфорта они изнутри обшили помещение, а также сделали пристройку. Главной проблемой для семьи является обеспеченность стройматериалами, они надеются построить дом до наступления холодов и просят помощи у горожан. prosyat_pomoshi4 prosyat_pomoshi Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА