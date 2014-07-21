Семью Мирамгуль ЕСЕТОВОЙ и Армана СЕЙФУЛЛИЕВА уже несколько лет преследуют несчастья. В 2011 году их дом был уничтожен наводнением во время паводка, а в марте 2014 года восстановленный дом сгорел дотла.
Супруги проживают в поселке Деркул, у них трое малолетних детей, старшей дочери Зарине 10 лет, сыну Мейрману 5 лет и младшему Аману 3 года.
Первый раз несчастье произошло в 2011 году во время весеннего паводка, тогда дом затопило почти до крыши. Семья вовремя уехала из дома, но он был почти полностью уничтожен стихией, как раз в то время Мирамгуль была беременна третьим ребенком Аманом. Тогда все пострадавшие от паводка жили в ДК "Молодежи", вскоре государство оказало материальную поддержку. Мирамгуль и Арман получили 1 млн тенге на восстановление дома, этих денег не хватило и супругам пришлось брать кредит. Со временем в доме сделали ремонт и восстановили его. Но 1 марта 2014 года семья вновь осталась без крыши над головой – случился пожар.
- Это было в пять утра. Я почувствовала сильный запах гари и встала, чтобы проверить печку. В доме дым был до потолка, ничего не было видно. Я прошла в комнату, думала, что из печки выпали угли. Оказалось, произошло замыкание, загорелась тюль и огонь быстро распространился по всему дому, - вспоминает Мирамгуль ЕСЕТОВА. - Хорошо, что дома тогда ночевал деверь, он детей и мужа вытащил на улицу.
- Мы разбивали окна, детей приходилось выкидывать прямо на снег. Я побежал к соседям, чтобы они вызвали пожарную службу. Они прибыли через полчаса и все потушили, - рассказывает Найман СЕЙФУЛЛИЕВ.
Все члены семьи получили многочисленные ожоги 1-й и 2-й степени, дети 2 дня находились в реанимации, а родители отказались ложиться в больницу.
В доме сгорело всё: бытовая техника, мебель, одежда и, самое главное, документы. С документами пришлось повозиться, так как их нужно было восстанавливать всем членам семьи, а одеждой помогали друзья и родственники.
После того, как сгорел дом, семья 3 месяца жила на съемной квартире. Вместе с комуслугами квартира обходилась в 28 тысяч тенге в месяц, потом снова вернулись на свой земельный участок и начали строительство нового дома. Семья обращалась за помощью в акимат, где им выделили 92 тысячи тенге.
- Нужно много стройматериалов, нам такую сумму не осилить. Живем на зарплату мужа, он работает в ТОО "Куспан", сама я нахожусь в отпуске по уходу за детьми. Сейчас мы живем в летней времянке, там везде щели, очень холодно. Хотели отвезти детей в поселок, но они отказались, сказали, что хотят быть рядом с нами, - говорит Мирамгуль ЕСЕТОВА.
Для постройки дома семье помогли несколько частных предпринимателей, которые обеспечили их стройматериалами. Кроме этого, про семью сняли несколько репортажей, после одного из них частный предприниматель помог семье материальными средствами в размере 50 тысяч тенге. Но при этом не сказал своего имени, так как не хотел, чтобы о нем узнали.
- Да, материалов нам не хватает. Надеемся, что к осени поставим крышу. Кроме этого, в дом нужны двери, линолеум и окна, а особенно окна. Как все поставим, будем проводить электричество и газ, - рассказывает глава семейства Арман СЕЙФУЛЛИЕВ.
Сейчас супруги забрали детей из детского сада, так как у них нет средств на оплату, все деньги уходят на стройматериалы. В основном им помогают деверь Найман СЕЙФУЛЛИЕВ, спасший детей из пожара, и родной дядя.
- Друзья и родственники не могут помогать нам все время, ведь у них свои дела, дети и семьи, - говорит Мирамгуль ЕСЕТОВА.
Новый учебный год уже близится и у семейства, кроме как постройки нового дома, есть еще одна головная боль: как они будут собирать старшую дочь Зарину в школу. Сейчас семья живет в летней времянке, для комфорта они изнутри обшили помещение, а также сделали пристройку. Главной проблемой для семьи является обеспеченность стройматериалами, они надеются построить дом до наступления холодов и просят помощи у горожан.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА