В хадж Дулат ИМАНГАЛИ отправился 6 июля. Сейчас он уже пересек несколько областей и уже дошел до Актобе, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В длительное путешествие астанчанин отправился налегке, прихватив с собой лишь документы. В общей сложности 47-летнему паломнику предстоит преодолеть около 14 000 километров! Его маршрут будет проходить через несколько государств, в том числе Азербайджан, Кувейт и Саудовскую Аравию. Возвращаться домой он намерен также пешком. В час Дулат преодолевает до 15 километров и рассчитывает таким темпом прибыть в Мекку к середине сентября. - Трудности в дороге в первую очередь - ветер, дождь. И потом всегда думаешь, как будут встречать, как и где буду ночевать. Когда такой дальний марафон, человек психологически слабый, а не физически, - говорит Дулат ИМАНГАЛИ.