Финполиция : Арестованный экс-глава АРЕМ Мурат ОСПАНОВ пытался сбежать
Фото с сайта kapital.kz
Находящийся под арестом экс-глава агентства РК по регулированию естественных монополий (АРЕМ) Мурат ОСПАНОВ предпринял попытку побега, в результате чего получил телесные повреждения сообщает портал nur.kz
Об этом сообщили в пресс-службе агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция).
"Агентство финансовой полиции сообщает, что информация, распространенная через СМИ адвокатом обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере председателя агентства РК по регулированию естественных монополий Оспанова, не соответствует действительности", - говорится в сообщении финполиции.
Как напомнили в пресс-службе, Оспанов был задержан 1 июля после допроса в агентстве. При помещении его в ИВС проведена судебная медицинская экспертиза, которая зафиксировала отсутствие у него телесных повреждений.
"На следующий день, 2 июля, около 10.30 при осуществлении конвоирования Оспанова из ИВС в здание агентства, последний, сославшись на плохое самочувствие, попросил остановить автомашину. После чего, резко открыв дверь и выскочив из салона автомобиля, Оспанов предпринял попытку побега, которая была пресечена сотрудниками агентства, задержавшими его в 15 метрах от автомашины", - говорится в сообщении.
Оспанов оказал сопротивление, в результате чего из-за падения на землю он и сотрудник финансовой полиции получили телесные повреждения.
"Данный факт сразу же был зарегистрирован в книге учета заявлений и информации финполиции, в отношении Оспанова и конвоировавших его сотрудников немедленно назначено судебно-медицинское освидетельствование на предмет наличия телесных повреждений", - отмечается в тексте.
Заключениями экспертизы как на теле экс-главы АРЕМ, так и сотрудника финполиции, задержавшего его, обнаружены повреждения в виде кровоподтеков и ссадин. В тот же день, Оспанов на допросе в присутствии нанятого им же адвоката признал все вышеизложенные обстоятельства.
Кроме того, 3 июля в суде при санкционировании ареста, Оспанов в присутствии прокурора, адвоката и своих родственников пояснил суду о том, что не имеет никаких претензий к сотрудникам финансовой полиции по факту получения им телесных повреждений, так как он сам спровоцировал данную ситуацию, сообщили в финполиции.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Мурат Оспанов был избит. Его адвокат Хамида Айткалиева, рассказала, что увидела у него при встрече кровоподтеки вокруг глаз и перевязанную руку.
Напомним, 3 июля 2014 года Алматинским районным судом №2 Астаны санкционирован арест Оспанова до 1 сентября 2014 года. Оспанов из ИВС переведен в следственный изолятор.
