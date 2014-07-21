Полицейские раскрыли факт торговли детьми в Сайрамском районе сообщает otyrar.kz О пропаже своего ребенка в районное управление внутренних дел сообщила гражданка Республики Узбекистан, временно проживающая в селе Аксукент. Молодая мать рассказала, что после выписки из роддома ее знакомая, с которой она арендовала жилье, путем шантажа забрала у нее сына и передала неизвестной. «Мать ребенка незаконно пребывала на территории Республики Казахстан. Ее знакомая угрожала сообщить об этом в полицию. Молодая мать испугалась и сама отдала сына, но при этом не думала продавать его», — сообщили в департаменте внутренних дел ЮКО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО совместно с полицейскими Сайрамского РУВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя гражданка Узбекистана. В качестве вещественных доказательств у нее изъяли деньги в сумме 45 000 тенге. В ходе следствия выяснилось, что задержанная продала младенца за 75 000 тенге врачу-гинекологу районной больницы, которая на тот момент находилась в декретном отпуске. Медработница, в свою очередь, призналась, что отдала новорожденного своей знакомой из Шымкента «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 133 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Торговля несовершеннолетними, группой лиц по предварительному сговору». К ответственности привлекаются трое подозреваемых. Гражданка Узбекистана арестована, а в отношении остальных выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказала начальник управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова. Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность подозреваемых к другим подобным фактам. Ребенка полицейские уже вернули законной матери. Стоит отметить, что с начала 2014 года в ЮКО зарегистрировано 3 факта торговли детьми.  