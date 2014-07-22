Если посмотреть на жизнь, то можно увидеть, что она состоит из нескольких частей. Первая - это сам человек, вторая часть - его семья, третья - родственники, коллеги по работе, люди, живущие в одном городе и в одной стране, и четвертая - это все человечество.Что мы делаем для себя? Обеспечиваем себя едой, жильем, получаем образование. Что мы делаем для семьи? Растим детей, помогаем им, помогаем своим супругам. А вот вопрос: какой вклад мы делаем в третью составляющую нашей жизни и в четвёртую? Эти части есть, и они не могут быть обделены, мы живем для того, чтобы быть полезными друг другу. И жить полноценно и счастливо мы можем тогда, когда все составляющие нашей жизни уравновешены. Не надо полагать, что когда в моей семье все замечательно и в бизнесе - тоже, я проживу. А если не все хорошо в городе или в стране, о какой спокойной и счастливой жизни может идти речь?
К чему это я все? Я хочу ответить на вопрос, который нам задают или могут задать: зачем вам это нужно проводить соревнования по дворовому спорту -воркауту?!
Мы ежегодно проводим эти соревнования. Все начиналось со двора микрорайона, а в прошлом году мы провели турнир в городском парке. Он получился запоминающимся, зрелищным, заряжающим позитивом и энергией людей, которые умеют вытворять на турнике просто чудеса! Наша компания организует эти состязания с целью привлечения большего числа молодежи к спорту. Мы всегда спонсируем спортивные мероприятия в нашем городе. Но эти соревнования мы проводим сами: сами организовываем, сами оплачиваем все расходы. Прошлогодние расходы составили 800 000 тенге, подарками стали планшеты, телефоны и фотоаппараты. В этом году мы увеличили призовой фонд и затраты, планируем израсходовать не менее 1000 000 тенге. Сюда входит и реклама, и призовой фонд, и расходы на проведения. Почему все так серьезно?
Для нас, владельцев компании, спорт не безразличен, мы сами занимались спортом и занимали призовые места. Для нас важно то, что наша молодежь заинтересована и занимается спортом, стремится к здоровому образу жизни, который воспитывает волевые качества, умение успешно добиваться победы и достойно проигрывать. Мы хотим дать им возможность показать, на что они способны, пусть девушки, мамы и папы, друзья, родственники, горожане и гости города увидят это своими глазами. Приятно наблюдать уже сейчас, как они тренируются во дворах микрорайонов, готовясь к соревнованиям.
А такая молодежь не будет тратить время на распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и гробить свое здоровье. У таких ребят есть цель, к которой они идут. Нам нужна здоровая, целеустремленная молодежь, с силой воли, которая готова преодолеть любые трудности.
Призывы нашей компании равняться на чемпионов, быть лучше их, постоянно двигаться к победам и достижениям – что может быть полезней для мальчишек, мечтающих о взрослой жизни! Мы рассчитываем, что благодаря спорту им будет легче достигнуть успеха в профессии, личной жизни, сохранить здоровье и отличную физическую форму. Наша ставка на будущее - это вклад в молодежь, ведь молодому поколению предстоит продолжать строительство сильного и процветающего государства, для этого юношам и девушкам нужно быть образованными, грамотными и физически крепкими людьми. Помочь молодежи приобрести эти качества – долг не только родителей и школы, но и всего прогрессивного общества, в котором немаловажную роль играют социально ответственные предприниматели.
Получается, что это – общая цель, способная сплотить организаторов и участников. Молодежь, вы нужны нам, а мы нужны вам! Это совместная работа и только в одной команде, вместе мы можем достичь больших побед!!!
Вы можете стать свидетелями и участниками турнира, оценить соревнования или выиграть приз! Турнир по воркауту пройдет 17 августа 2014 года, в г. Аксае, в парке им. Г. Жангирова. Вас ждут супер-призы и море счастливых эмоций, не пропустите турнир! Подробности на нашем сайте.
