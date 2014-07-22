К чему это я все? Я хочу ответить на вопрос, который нам задают или могут задать: зачем вам это нужно проводить соревнования по дворовому спорту -воркауту?! Мы ежегодно проводим эти соревнования. Все начиналось со двора микрорайона, а в прошлом году мы провели турнир в городском парке. Он получился запоминающимся, зрелищным, заряжающим позитивом и энергией людей, которые умеют вытворять на турнике просто чудеса! Наша компания организует эти состязания с целью привлечения большего числа молодежи к спорту. Мы всегда спонсируем спортивные мероприятия в нашем городе. Но эти соревнования мы проводим сами: сами организовываем, сами оплачиваем все расходы. Прошлогодние расходы составили 800 000 тенге, подарками стали планшеты, телефоны и фотоаппараты. В этом году мы увеличили призовой фонд и затраты, планируем израсходовать не менее 1000 000 тенге. Сюда входит и реклама, и призовой фонд, и расходы на проведения. Почему все так серьезно? Для нас, владельцев компании, спорт не безразличен, мы сами занимались спортом и занимали призовые места. Для нас важно то, что наша молодежь заинтересована и занимается спортом, стремится к здоровому образу жизни, который воспитывает волевые качества, умение успешно добиваться победы и достойно проигрывать. Мы хотим дать им возможность показать, на что они способны, пусть девушки, мамы и папы, друзья, родственники, горожане и гости города увидят это своими глазами. Приятно наблюдать уже сейчас, как они тренируются во дворах микрорайонов, готовясь к соревнованиям. А такая молодежь не будет тратить время на распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и гробить свое здоровье. У таких ребят есть цель, к которой они идут. Нам нужна здоровая, целеустремленная молодежь, с силой воли, которая готова преодолеть любые трудности. Призывы нашей компании равняться на чемпионов, быть лучше их, постоянно двигаться к победам и достижениям – что может быть полезней для мальчишек, мечтающих о взрослой жизни! Мы рассчитываем, что благодаря спорту им будет легче достигнуть успеха в профессии, личной жизни, сохранить здоровье и отличную физическую форму. Наша ставка на будущее - это вклад в молодежь, ведь молодому поколению предстоит продолжать строительство сильного и процветающего государства, для этого юношам и девушкам нужно быть образованными, грамотными и физически крепкими людьми. Помочь молодежи приобрести эти качества – долг не только родителей и школы, но и всего прогрессивного общества, в котором немаловажную роль играют социально ответственные предприниматели.Вы можете стать свидетелями и участниками турнира, оценить соревнования или выиграть приз! Турнир по воркауту пройдет 17 августа 2014 года, в г. Аксае, в парке им. Г. Жангирова. Вас ждут супер-призы и море счастливых эмоций, не пропустите турнир! Подробности на нашем сайте.