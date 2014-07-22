В Актобе водитель "Тойоты" сбил пенсионерку и 6-летнего ребенка (видео)

ДТП, в котором пострадали пожилая женщина и малолетний ребенок, произошло в 9.30 28 июня на улице Некрасова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - На пересечении улиц Некрасова и Жанкожа батыра 37-летний водитель автомашины «Тойота Хайс», нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на 73-летную женщину и на 6-летнего несовершеннолетнего ребенка, которые переходили проезжую часть дороги слева направо походу движения транспортного средства, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. Ребенок, получивший такие же травмы, был доставлен в областную детскую клиническую больницу. На момент ДТП водитель "Тойоты" был трезв, отметили в ДВД.