Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 июля, в 11:00 водитель Volkswagen Passat припарковал свой автомобиль на проспекте Достык напротив областного акимата и ушел. Через некоторое время проезжающие мимо сотрудники управления административной полиции, заметив нарушение ПДД, сняли передний номер с авто и оставили записку, в которой указали, по какой причине был изъят госномер и контакты, по которым он может узнать, где и как вернуть номерной знак. zapiska К слову, штраф за парковку в неположенном месте составляет 10 МРП = 18520 тенге. zapiska1 Фото Медета МЕДРЕСОВА