Задержанная была в нетрезвом состоянии. ©auto.lafa.kz Бывшая участница группы "Дауыс International" Жадыра Кутпанова была задержана за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает автомобильный портал Lafa.kz. Автомашину Infiniti, за рулем которой была Жадыра Кутпанова, сотрудники полиции задержали при патрулировании на пересечении улиц Саина и Аскарова. Певица начала вести себя вызывающе и наотрез отказалась предъявить документы на авто. Девушка находилась в авто со своей сестрой. Примечательно, что изначально Жадыра Кутпанова, отвечая на вопросы, представилась как участница группы "КешYou". Нетрезвая артистка уже у здания УВД Бостандыкского района порвала брюки полицейскому и укусила за руку его коллегу. По словам экс-солистки группы "Дауыс International", она не так давно похоронила свою мать, а сестра приехала поступать в университет. Во время проведения медицинского освидетельствования участница "Дауыс International" Жадыра Кутпанова рассказала непонятную историю о том, что якобы за рулем ее авто был водитель, который при виде журналистов сбежал, однако эта информация не подтвердилась. Позже певица стала обвинять полицейских в том, что дала им 20 тысяч тенге, но при обыске деньги были найдены в машине, на что задержанная заявила, что давала другие деньги. По данным медиков, у девушки была выявлена средняя степень алкогольного опьянения. Сейчас ее автомобиль помещен на штрафную стоянку.