В «МГ» обратились уральские рыбаки, которых встревожило внезапное изменение воды в Урале. Корреспонденты отвезли пробу воды на экспертизу, и вот сегодня мы получили результаты исследований.
- В минувшие выходные мы удили рыбу в Урале в районе кемпинга «Мечта», - рассказывает один из рыбаков. - И вот, когда мы зачерпнули воду котелком, то обратили внимание, что вода стала насыщенного зеленого цвета. Было такое ощущение, что там развели акварельную краску. Через какое-то время вся эта зелень осела по берегам. Сколько лет уже занимаюсь рыбной ловлей, такого никогда не видел. Неужели кто-то выливает в реку такую грязную воду.
Не растерявшись, рыбаки набрали «зеленой» воды в пластиковую бутылку и отдали журналистам с просьбой разобраться, что происходит с Уралом. Вода в действительности имела довольно насыщенный зеленый цвет, а также при встряхивании бутылки сильно пенилась. Чтобы расставить все точки над «I» мы попросили сделать анализ в Западно-Казахстанском областном центре санитарно-эпидемиологической экспертизы агентства по защите прав потребителей. И, как оказалось, всему виной оказался фитопланктон.
- По результатам лабораторных исследований было установлено низкое содержание кислорода в воде, то есть уровень растворимого кислорода составил 1,2 мг/куб дм при норме не менее 4,0 мг/куб дм, - говорит врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории Гульнар КУТТУГУЛОВА
. - Вода имела сильный гнилостный запах. Что касается нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), то их в принесенной на анализ воде обнаружено не было. К сожалению, для полного анализа, было недостаточное количество воды. Но, даже исходя из проведенного исследования, можно сказать, что причиной изменения состава воды и её окраса послужила ни что иное, как увеличенное количество фитопланктона, что не является загрязняющими ингредиентами антропогенного происхождения.
Нужно отдавать долги
Как считают старожилы, цветение воды - явление не редкое для «стоячей» озерной воды. Но чтобы «зацвел» Урал, где постоянное сильное течение, никто не припомнил.
- Я считаю, что все это приходит к нам с верховьев Урала, - говорит пенсионерка Евгения ЯГАНОВА. - Видимо, кто-то из частников сделал там заводь, уж не знаю для чего. Вода там застоялась, разрослись «ковром» водоросли, а потом по каким-то причинам, возможно, заводь открыли специально или течением и вся эта «зацветшая» вода попала в реку. Вообще наши реки превращаются в сплошное бедствие и если в ближайшее время не обратят на них внимание, то останемся мы без питьевой воды. Раньше спокойно пили из речек, ничего не боялись и не болели. А сейчас разве мы такое позволим своим детям? Как в той сказке, только остается сказать в наущение: «Не пей воды, козленочком станешь». Давно уже нужно навести порядок на реках, штрафовать и за загрязнение берегов отдыхающих, и всех тех, кто туда сточные воды неочищенные сливает. В противном случае природа сама соберет с нас долги, но тогда уже будет поздно.
Станьте хозяевами
По словам экологов, возможной причиной отклонения и появлением фитопланктона в реке являются сложившиеся погодные условия.
- На интенсивный рост фитопланктона вполне могли повлиять погодные условия, - комментирует директор областного центра детско-юношеского туризма и экологии управления образования Западно-Казахстанской области Виктор ФОМИН. - Такое «цветение» не стихийное явление, обычно разрастание зеленых и сине-зеленых водорослей прогрессирует при высокой температуре на мелководье и для Урала такое не характерно. И если действительно вода в реках начинает «цвести» - это сигнал, что необходимо обратить на них внимание. Людям давно пора уяснить, что к природе нельзя относиться с пренебрежением. Взять, к примеру, бесконтрольный выпас скота на водоемах. Ведь домашние животные поедают и вытаптывают все молодые поросли близ водоемов, вот такая бесхозяйственность не должна продолжаться. Мы стараемся научить детей бережно относиться в природе, высаживаем деревья, объясняем, что от состояния нашей экологии будет зависеть и наше будущее. А взрослые этим временем продолжают губить это будущее.
Цветение хоть и является природным явлением, но как объяснили экологи, оно вполне может обернуться гибелью рыбы. Так как «цветущий ковер» из водорослей настолько плотен, что не пропускает необходимого количества кислорода. Возможно, Урал пока спасает только его сильное течение, но что будет, когда Урал обмелеет окончательно и постепенно все затянется тиной и зарастет водорослями?