dtp21 июля на портал «Мой ГОРОД» написала сестра семьи ГУСЕЙНОВЫХ, проживающая в России. По ее словам, родственникам, попавшим в аварию в Казахстане, нужна материальная помощь, в том числе за лечение, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В обращении было сказано, что уже потрачено 200 тысяч рублей и еще нужны деньги, чтобы их родные погасили долги за медобслуживание и смогли вернуться домой. Также сестра отметила, что это не единственная причина, по которой у них возникли проблемы с выездом. На отца семейства Вугара ГУСЕЙНОВА завели уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Мы обратились за комментариями в областную детскую больницу. Директор больницы Арман КАЛИБЕКОВ опроверг слова о долге за лечение. - Впервые слышу, что пострадавших не выпускают домой из-за задолженности перед больницей, - говорит Арман КАЛИБЕКОВ. - Согласно кодексу "о здоровье народа и системе здравоохранения",  иностранные лица и лица без гражданства получают у нас экстренную медицинскую помощь бесплатно. У детей состояние нормализовалось, им просто нужен курс реабилитации. Также Арман Талгатович отметил, что к концу недели своих граждан заберет МЧС России, но не санавиацией, как планировалось, а на автомобилях. За нами приедут две машины «скорой» из их родного города Тюмени. Напомним, страшная автокатастрофа произошла 10 июля на трассе Уральск - Атырау в 280 километрах от Уральска. В перевернувшейся машине находилась семья туристов из Тюмени - двое взрослых и четверо детей. На месте аварии погибла старшая дочь Кристина, остальные в тот день были госпитализированы в Акжайыкскую районную больницу, позже перевезены в Уральск.