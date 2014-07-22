Мануэля и Линду корреспонденты портала «Мой ГОРОД» встретили в хостеле, куда поехали снимать репортаж. turisty_avstria3 Пройдя по коридору, чтобы сфотографировать апартаменты местной мини-гостиницы, администратор любезно показала нам пару комнат, в одной из которых вот уже два дня проживает семейная пара из Австрии. Не владея ни немецким, ни английским языками, мы собрали всю администрацию хостела и с миру по нитке смогли наладить контакт с туристами. Супруги рассказали, что вот уже семь месяцев они совершают кругосветное путешествие на велосипедах выехали из Австрии, далее Польша, Белоруссия, Россия и вот попали в Казахстан. turisty_avstria4 - Мы обычная семейная пара: мне 25 лет, а моему супругу Мануэлю 27. Просто решили отдохнуть и посмотреть мир. Это не хобби, мы долго планировали поездку и вот мы тут. Кстати, такой поход у нас впервые. Мы выехали сразу после Нового года и вот уже семь месяцев в пути, - рассказывает Линда. - На сегодняшний день мы проехали уже 3300 километров. По словам Линды, проблем во время пути не возникало ни с регистрацией, ни с велосипедами. Везде люди доброжелательные и им было любопытно смотреть, как на них реагируют. На вопрос о том, во сколько им обходится такого рода отпуск, Мануэль сказал, что денег они не считали, в среднем, в день они тратят 50 долларов на проживание и питание. - Регистрацию в Уральске мы будем делать завтра, а уже послезавтра поедем в Актобе, - рассказала Линда. - У нас вообще отпуск впервые. Мануэль работает инженером, а я студентка. Перебив свою супругу, Мануэль рассказал о дальнейшем маршруте их туристической поездки. - Из Уральска мы поедем в Актобе потом в Шымкент, Тараз и Бишкек, - говорит Мануэль. - Вообще из Казахстана мы поедем еще в несколько стран. С начала в Кыргызстан, затем в Китай, Лаос, Таиланд и потом уже домой. - Домой из Таиланда мы полетим на самолете вместе со своими железными конями, - сообщила Линда. В завершении разговора Линда и Мануэль на русском выдали: "Спасибо". turisty_avstria2 turisty_avstria1 Фото Медета МЕДРЕСОВА