Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областной акимат. Делегация, возглавляемая первым заместителем акима Атырауской области Гумаром ДЮСЕМБАЕВЫМ, встретилась с губернатором Астраханской области Александром ЖИЛКИНЫМ. Тема двухсторонних встреч самая обширная - реконструкция автомобильной дороги Атырау – Астрахань, вопросы поставки овощной продукции из Астрахани в Атырау, организации курсов повышения квалификации атырауских специалистов в различных отраслях экономики и социальной сферы, развитие сотрудничества в сфере медицины и культуры. Помимо встречи с губернатором делегация Атырауской области посетила овощеперерабывающее предприятие, государственный театр оперы и балета.  