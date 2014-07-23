  Сегодня, 23 июля, в региональной палате предпринимателей в Уральске представили книгу "100 проектов для малого бизнеса", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Справочник был разработан в целях развития бизнеса, а также для развития предпринимательской деятельности, и носит он рекомендательный характер. Здесь описаны примерные бизнес- планы типовых проектов, которые могут применять все казахстанские предприниматели. В настоящее время для каждого региона Казахстана разрабатываются свои справочники, которые будут учитывать специфику и расположение области. - На сегодняшний день Национальной палатой предпринимателей совместно с министерством культуры было выпущено 30 тысяч экземпляров справочника по всему Казахстану, - рассказал замдиректора палаты предпринимателей Нурлан КАИРШИН. - Это своеобразный путеводитель для начинающих предпринимателей. Справочник включает типовые проекты с учетом специфики страны, географического положения и многого другого. В справочник вложена вся необходимая информация по тому, как открыть свой бизнес. Сейчас разрабатывается справочник для нашей области. В книге будут учтены все особенности нашего региона. Предпринимателям показали готовые экземпляры справочников, которые на практике могут применять все казахстанские бизнесмены. К слову, в справочнике находится информация о примерных финансовых расходах на тот или иной проект, а также институтах, где они могут получить поддержку в рамках государственных программ. В случае, если проект плохо развивается, бизнесмен может обратиться в палату предпринимателей своей области, где ему окажут бухгалтерскую или юридическую помощь. Как отметили на презентации книги, это необходимо так как многие предприниматели зачастую не знают как составить свой бизнес- план, и кроме как идеи у них ничего нет. - Предприниматели должны уметь презентовать и защищать свой бизнес. У каждого проекта свои особенности и предприниматели не могут надеяться только на книгу, - сказала директор ассоциации "Центр малого бизнеса" Шолпан МАХМУДОВА. Как отметили в палате предпринимателей, из всех проектов представленных в справочной книге особенно хорошо развиваются проекты сельского хозяйства, строительной отрасли и производства стройматериалов.  