SMI_pozharnye11Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вчера, 26-летний сотрудник пожарной службы нефтеперерабатывающего завода ТОО «Вернал Ойл Казахстан» Еркинбек ХАЛИУЛИН скончался. Молодого человека не стало во второй половине дня 22 июля. Напомним, 16 июля при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Еркинбек ХАЛИУЛИН получил ожоги 90 процентов поверхности тела. Все это время он оставался в тяжелом состоянии в реанимационном отделении БСМП Актобе. Пожар на резервуаре нефтеперерабатывающего завода ТОО «Вернал Ойл Казахстан» начался вечером 16 июля и был ликвидирован лишь под утро следующего дня. Пострадали трое сотрудников завода. 17 июля двое пострадавших были доставлены санавиацией в БСМП Актобе. Третий в состоянии средней тяжести был госпитализирован в центральную больницу Мугалжарского района.