Как стало известно, из 272 единиц оружия 5 обрезов проходили по уголовным делам, как вещественные доказательства. - За нынешний год - это уже вторая партия оружия, которая подлежит утилизации, - рассказал. - Основная часть или 133 единицы - это оружие, которое по акции сдали граждане, еще 18 нарезных мелкокалиберных винтовок будут отправлены в Алматы на утилизацию. Только за первые 6 месяцев 2014 года за сдачу оружия гражданам было выдано более 6 миллионов тенге. К слову, из всего уничтоженного оружия на заводе изготовят металлические шары для производства. В прошлом году за 6 месяцев в Уральске было уничтожено 186 единиц оружия.Фото автора