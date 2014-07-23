- После случившегося мы думали, что оптимально будет сломать первый подъезд, который пострадал, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Больше всего пострадали квартиры №2,4,6 и 10. С жильцами этих квартир я встречался и мы все обговорили. По словам акима города, для оценки сложившийся ситуации с домом были привлечены лучшие эксперты, которые и посоветовали не строить новый подъезд, а укрепить его металлической сеткой и арматурой. На укрепление подъезда Жукова, 15, деньги выделены из резерва городского бюджета. - Сейчас готовятся все необходимые документы для начала ремонта, к отопительному сезону строительные работы будут завершены, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. На вопрос о том, понесет ли наказание хозяйка магазина, с которого, собственно, и началось обрушение, градоначальник ответил, что пока ведется расследование. К слову, по официальной информации на сегодняшний день в Уральске 33 аварийных дома, в которых проживают 357 семей. - Сейчас у нас в планах реализовать пилотный проект, - рассказал аким. - Суть проекта такова: местный исполнительный орган выделяет земельный участок под строительство и подводит к нему все коммуникации, а подрядчик за свои деньги строит многоэтажный дом. В последующем мы расселяем определенное количество семей из аварийных домов, а остальные квартиры реализует подрядчик. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, переговоры пока ведутся с двумя строительными компаниями - "СВ плюс" и "Болашак-Т".