Сегодня, 23 июля, аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ ответил на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала "Казахстан-Орал". - Мост в парке культуры и отдыха строится с 2011 года и уже считается долгостроем, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Облагораживание левого берега реки Чаган было приостановлено из-за не финансирования проекта. Сейчас ведется конкурс на продолжение строительства. В планах завершить мост к осени этого года. Аким города также рассказал, что сейчас ведется подготовка документов на проект правого берега. - Там мы хотим сделать велодорожки протяженностью 2,7 км, - сообщил градоначальник. - Строительство будет разделено на два этапа, в этом году завершится только строительство велодорожек. Также будут построены новые подъездные пути с парковкой, ограждение и освещение. Помимо строительства объектов аким города рассказал и о том, какие здания требуют срочного капитального ремонта. - В этом году мы провели ревизию по школам и детским садам и составили список зданий, которые в первую очередь надо отремонтировать. К примеру СОШ №7, которая находится в центре города, в ней обучаются свыше 1700 детей. За весь период ее существования там ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас там уже ведутся ремонтные работы, на которые выделено 252 миллиона тенге, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Такая же ситуация и с СОШ №12 в поселке Деркул. В детских садах "Шолпан" и "Родничок" капитальный ремонт уже закончен. К слову, в этом году начнется строительство еще одного детсада на 360 мест. Видео Ербола АМАНШИНА