Сегодня, 23 июля, в Уральске прошел круглый стол по итогам рейда «Безопасный маршрут» с участием наркологов, сотрудников полиции, а также врачей-травматологов.

Напомним, рейд проходил 18 и 19 июля на трассах Уральск-Атырау, Уральск-Самара, Уральск-Сырым, Уральск-Озинки, а также на улицах города. За два дня ОПМ сотрудниками полиции было осмотрено 209 автомобилей. И как выяснилось, многие автолюбители не соблюдают элементарные правила безопасности на дорогах. Так, 10 водителей не пользовались ремнями безопасности и не соблюдали скоростной режим, а некоторые водители и вовсе управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. - Пока проводился рейд 24 водителя были направлены на освидетельствование с подозрением на алкогольное опьянение, - рассказал- В 8 случаях алкогольное опьянение подтвердилось, а 1 водитель был в наркотическом опьянении. Неутешительные цифры озвучили и врачи-травматологи. Так, за прошедшие 6 месяцев нынешнего года в травмпункт поступило 6 детей, пострадавших в ДТП. Как отметил, виной тому безответственное поведение родителей. - Если бы взрослые соблюдали правила дорожного движения и при этом объясняли ребенку, как нужно вести себя на улице, всех этих травм можно было бы избежать, - говорит Арман КАЛИБЕКОВ. - Дети делают то, что они видят, поэтому взрослым нужно помнить об этом. В большинстве случаев пассажиры и водители автомашин погибают из-за несоблюдения правил безопасности, а именно не использования ремней безопасности. - Приведу пример из жизни, - рассказывает- В мое дежурство пришла сводка, что привезут пятерых пострадавших, которые ехали в малолитражке "Део Матиз". Я даже представить не мог, как они все уместились в такую машину и со страхом ожидал, в каком состоянии привезут потерпевших. Но как оказалось, что все могли идти, так сказать «на своих» ногах, так как получили незначительные травмы. При том, что машина несколько раз перевернулась. Спасло всех то, что они пристегнулись ремнями безопасности. Тем не менее, в большинстве случаев водители не считают нужным пристегиваться сами, а также требовать этого от пассажиров. Отметим, что за 6 месяцев этого года в области в ДТП погиб 31 человек, из которых 29 погибли на месте аварии.