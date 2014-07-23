Сегодня, 23 июля, примерно в 15:40 загорелась квартира многоэтажного дома, расположенного по улице Ружейникова. - Звонок на пост пожарной службы поступил от соседей, которые почувствовали запах дыма, - рассказалт главный специалист отдела дознания УЧС г. Уральск Нурболат ЕГИНБАЕВ. – На место пожара прибыло три единицы техники, которые в течение часа пытались устранить огонь. Хозяев квартиры, на момент возгорания, дома не было. По словам Нурболата ЕГИНБАЕВА, площадь возгорания составило 12 кв. м. Возгорание произошло на кухне, именно поэтому эта комната пострадала больше остальных. В результате пожара оконная пластиковая рама полностью расплавилась. - Когда прибыли пожарные, почти все жильцы подъезда уже были на улице, но они еще раз прошлись по подъезду, чтобы эвакуировать людей, - рассказала жительница дома Людмила. По словам соседей, хозяева сгоревшей квартиры совсем недавно закончили ремонт. Сейчас сотрудники ЧС отключили газ во всем доме. На месте работают дознаватели, которые выясняют причину пожара.