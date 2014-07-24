В Уральске сотрудник спецназа ДВД ЗКО умер во время тренировки

Трагедия произошла вчера, 23 июля, на стадионе имени Атояна, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как стало известно, 29-летний боец группы захвата «Арлан» вместе с коллегами тренировался на стадионе имени Атояна, как ему внезапно стало плохо. Молодой человек умер, его не успели доставить в больницу. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию подтвердили, однако от комментариев воздержались, сославшись на то, что сейчас готовят информацию для СМИ.