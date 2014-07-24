В Актобе двухлетний малыш выпал из окна

Ребенок жив и сейчас проходит лечение в областной детской клинической больнице, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ребенок был госпитализирован в ОДКБ 22 июля со двора одного из домов по улице Джангильдина. Малыш выпал из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. Врачи поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом височной области, ушиб головного мозга. Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, в Актобе с начала текущего года произошло 8 случаев бытового детского травматизма, в других населенных пунктах области - 3. Причиной подобных несчастных случаев почти всегда являются беспечность и халатность родителей, отмечают в полиции.