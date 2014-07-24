Более 200 детей в Атырау не получили противотуберкулезные прививки

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на городское управление по защите прав потребителей. По данным специалистов управления, с начала года в родильных домах на свет появились 4571 тысяча малышей. Из них вакцинацией было охвачено более 93,2 % . - 310 детей не прошли вакцинацию. Определенная часть не была привита по медицинским показателям. Родители 210 новорожденных отказались от вакцинации, - сказал завэпидотделом управления Алия НУРЖАНОВА. В целях раннего выявления болезни среди подростков проводится проба Манту. С начала года данную процедуру пошли более 17,5 тысяч детей. В том числе и более 87 тысяч человек охвачены флюрообследованием. Принимаемые меры способствуют снижению вновь заболевших больных, отмечают специалисты. С начала года по городу было зарегистрировано 118 больных туберкулезом, за аналогичный период прошлого этот показатель был выше на 43 человек.