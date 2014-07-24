Электричества в центре Уральска не будет до 8 часов вечера.

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора "Горсети" Сергея ДОЛЮ. Напомним, электроэнергию отключили сегодня, 24 июля, примерно в 9 часов утра. По словам директора "Горсети" Сергея ДОЛИ, в настоящее время электричество отключено в центральной части Уральска, в районе остановки "Универмаг", по улицам А.Молдагуловой, М.Маметовой, и Курмангазы. - Электроэнергия отключена частично, только в тех домах, которые подключены к подстанции "Землячка", - рассказал Сергей ДОЛЯ. - Сейчас в районе завода "Землячка" ремонтные работы ведет подрядчик ТОО "Марасант", который меняет трубопровод АО "Жайыктеплоэнерго". Сегодня они ведут работы под линией 10 тысяч киловольт, в связи с чем мы и отключили воздушную линию. Они должны закончить ремонтные работы до 8 часов вечера.