Молодые люди уже второй день томятся под окнами вузов, занимая очередь с 5 часов утра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". student_mg 01 В приемной комиссии же еще и сами не знают, когда начнется прием документов. Говорят, задержка происходит из-за того, что еще не пришли бумаги из Астаны. Между тем, многие абитуриенты приехали в Актобе из различных городов и поселков. - Со вчерашнего дня с 5 часов утра люди занимают очередь, - сокрушается отец одного из абитуриента Алтынбай БАЙЖАНОВ. – Вчера весь день простояли. Есть люди, которые приехали с районов. Людям не объясняют. Вчера выходила председатель комиссии Сауле, объяснила: «Документы с Астаны пришли только вечером». Все это должны были вывести. Почему из-за работников, это опять человеческий фактор, которые до конца не выполняют свои обязанности, страдает столько людей. Тысячи людей стоят со вчерашнего дня.  Это же можно было подготовить заранее! 2 месяца назад объявили, что 23 числа будут принимать документы. student_mg 02 student_mg 03