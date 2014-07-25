24 июля в зале областной филармонии им. Курмангалиева состоялся областной конкурс самодеятельных композиторов под названием «Туған жер, сені қосам әуеніме», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». kompoz   Областной конкурс оценивали  компетентное жюри, в состав которого вошли члены союза композиторов Казахстана Донедил КАЖЫМОВ, Жаскелен ГАЙСАГАЛИЕВ, Еркин НУРЫМБЕТОВ. Сейчас  по Западно-Казахстанской области насчитывается более 30 самодеятельных композиторов. Принять участие  в  нынешнем  конкурсе  подали  заявки       15  из них. Среди участников Адильбек СУЛЕЙМАНОВ, Губайдолла ХИБАШЕВ  авторы таких песен как  «Әкем әні», «Өз үйім»,   «Жайықтың ұл –қыздары». Впервые представили свои сочинения молодые авторы как Армат АЛДАМЖАРОВ, Ерлан БЕКЧУРИН, Мухтар РАМАЗАНОВ и другие. К слову, послушать концерт собралось достаточно много людей. Люди приходили семьями и с маленькими детьми, что многим не хватало мест и им пришлось покинуть зал. Конкурсанты могли подать заявку на участие до 15 июля текущего года. - Любовь к музыке еще с детства привила мне мама. Моя мама Гульбаршын МАРДАНОВА была певицей, но у меня есть музыкальное образование,  я получил его  в институте им. Утемисова. На данный момент в моем репертуаре 40 песен. Осенью хочу дать творческий вечер и записать музыкальный альбом, - рассказывает композитор и певец Ербол АКБАСОВ. Все конкурсанты имеют приличный опыт выступлений, каждый из них является лауреатом или дипломантом какого- либо конкурса. - Недавно я выступала в Татарстане. Я также пою с детства, моим учителем стал мой дядя Губайдолла ХИБАШЕВ, чью песню мы сегодня исполнили дуэтом с братом Омаром ХИБАШЕВЫМ. Кроме этого, я участвовала в различных конкурсах. На конкурсе «Жулдыз» я стала дипломантом, а на конкурсе «Елім менің» - уже лауреатом, - рассказывает певица Назира ХИБАШЕВА. Её брат Омар ХИБАШЕВ также начал увлекаться пением с детства. В прошлом году исполнитель занял 1 место в конкурсе, что проходил в городе Струга в Македонии. - В прошлом году у меня был творческий вечер. Свое музыкальное образование я получил в Алматы в республиканской вокально-хоровой студии. Я как эстрадный исполнитель играю на гитаре и клавишных инструментах, - говорит Омар ХИБАШЕВ. kompoz1