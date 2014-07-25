ДТП произошло 24 июля около десяти вечера в районе "Алаугаз", передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам очевидцев, «Фольксваген-Пассат» ехал со стороны улицы Шолохова мимо первого дачного поселка. Затем водитель стал поворачивать в сторону поселка Селекционный, на встречу ему ехал автомобиль «Рено». Водитель Рено выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген». - Я поворачивал на Селекционный, - рассказал водитель «Фольксвагена» Андрей. «Рено» поворачивал оттуда. Когда он стал поворачивать, я ушел вправо, но все равно он "догнал" меня. По словам водителя «Фольксвагена», на место происшествия практически сразу прибыла карета скорой помощи. Водитель «Рено» и двое его пассажиров были госпитализированы. На место ДТП прибыли дознаватели. После составления схемы аварии обе машины погрузили на эвакуаторы, и движение сразу же было восстановлено. Медет МЕДРЕСОВ Фото автора  