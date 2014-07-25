Мужчина после семейных неурядиц "заминировал" многоэтажный дом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на судью Уральского городского суда Гульнару ГИМАДУТДИНОВУ. volodin Сегодня, 25 июля, Уральский городской суд под председательством судьи Гульнары ГИМАДУТДИНОВОЙ признал Владимира ВОЛОДИНА виновным по статье 242 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорил его к 3 годам ограничения свободы. По словам судьи, вечером 26 июня 2014 года на пульт диспетчерской ДЧС по ЗКО поступило сообщение о том, что трое неизвестных мужчин минируют дом по улице Чагано-Набережная. Через несколько минут территория многоэтажного дома была оцеплена, на место ЧП съехались все экстренные службы. Однако вызов оказался ложным. Позже был задержан 54-летний житель "заминированного" дома Владимир ВОЛОДИН. - Подсудимый в содеянном полностью раскаялся, - говорит Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. - Рассказал, что после семейных неурядиц, потери работы, в состоянии алкогольного опьянения, сам не знает, как и зачем совершил звонок. Подсудимый полностью возместил ущерб, нанесенный в результате ложного вызова экстренных служб в размере 17 тысяч тенге. С учетом его возраста, а также и тот факт, что ранее он судим не был, суд счел возможным приговорить его к ограничению свободы. К слову, это первый в этом году случай ложного минирования объектов в Уральске. Видео Ербола АМАНШИНА