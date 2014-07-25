Сегодня, 25 июля, на пересечении улиц Молдагалиева и Достык мужчина попал под машину, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Я поворачивал на зеленый свет с Молдагалиева на проспект в сторону типографии, - волнуясь рассказывает водитель автомобиля "Мицубиши Паджеро" Алибек. - На дороге не было ни одного пешехода. Не знаю, откуда он появился. Пострадавший Иван КАЛЬНИЦКИЙ получил открытый перелом ноги и сотрясение головного мозга. Врачи "скорой" наложили шину на ногу и увезли пешехода в больницу. На месте ЧП работают дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА