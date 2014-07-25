В Шымкенте начитавшийся Достоевского парень убил учительницу
Тимур Ким В специализированном межрайонном уголовном суде по ЮКО начались слушания по делу об убийстве шымкентской учительницы Анжелики Хан. В Шымкенте начитавшийся Достоевского парень убил учительницу. Преступление было совершено 1 апреля этого года. На скамье подсудимых 20-летний Тимур Ким. Обвиняемый утверждает, что зачитывался Достоевским, но плана убивать по сценарию книги не было. Говорит, что вообще не было в планах убивать, сообщает otyrar.kz. "Я хотел в своей жизни сделать что-то необычное, что-то не такое, как все делают. И первого апреля проснулся уже с этими мыслями, — рассказывает обвиняемый. — Взял с собой нож, купил мясо в магазине и отправился к этой женщине. Я никогда в жизни ее не видел, но как только она вошла в подъезд, я ее узнал, она очень похожа на свою дочку, с которой я в одной школе учился. Я сказал, что я друг ее дочери и мне нужно передать посылку, она впустила меня домой… Вот и все, не было никакого сценария…" Преступник полностью признает свою вину, но мотивы убийства назвать так и не может. Утверждает, что не знал ни о хранившейся крупной сумме у погибшей, ни о наличие у нее семьи. Знаком был только с дочерью погибшей. Сам молодой человек работает, владеет жильем и автомобилем, поэтому ему самому выручка от разбоя примерно двести тысяч тенге кажется странной. Свои действия Тимур объясняет почти по-детски. "Я хотел доказать себе, что я не трус. Я думал, что убить человека может только храбрый человек. Оказывается нет. У меня было время на то, чтобы извиниться и просто уйти, но я струсил и не ушел, и поэтому убил. Я долго сидел в комнате, эта женщина меня пригласила, но не решался к ней подойти, а она на кухне что-то делала. Мне казалось, прошло очень много времени. А потом как-будто кто-то меня заставил внутри. Есть такая болезнь, мне адвокат в Алмате объяснил, когда человек вливается в образ, ему нравится жить другой жизнью и убивать тоже… Но я это сделал только потому, что испугался", — завил на суде Тимур Ким. Шымкентские эксперты засомневались, был ли вменяем обвиняемый во время преступления и отправили Тимура на республиканскую экспертизу. Столичные врачи признали подсудимого полностью вменяемым и адекватным. А родственники характеризуют парня как жесткого, властного и страдающего звездной болезнью. В Шымкенте начитавшийся Достоевского парень убил учительницу На суде в первых рядах - муж, мама и бабушка погибшей, зал заседаний забит до отказа, не прячут слез коллеги погибшей — учителя со всего города. Говорят, Анжелика была очень отзывчивым человеком и профессионалом своего дела. Она доверяла людям. Особенно друзьям своей дочери. Источник: news.nur.kz
Бабушка убитой не может сдержать эмоций
