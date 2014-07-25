Бакиева заочно приговорили к пожизненному заключению
Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ» Бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева заочно приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима по делу о массовых беспорядках 7 апреля 2010 года, завершившихся сменой власти в стране. Об этом сообщает KNews. Приговор вынес судья Военного суда Бишкекского гарнизона Дамир Онолбеков. Он также принял решение о конфискации имущества бывшего президента. Государству, в частности, решено было передать дом Бакиевых в родовом селе Масадан. Бывшего премьер-министра Данияра Усенова также осудили пожизненно с отбыванием в колонии строгого режима. Государству переданы его квартира на бульваре Эркиндик в Ташкенте и автомобиль «Кадиллак». При этом сына бывшего президента Марата Бакиева суд оправдал по делу 7 апреля 2010 года, поскольку не смог доказать его причастность к гибели демонстрантов. Однако его признали виновным по ряду других статьей и вынесли наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также у него конфисковали автомобиль стоимостью около полутора миллионов долларов. На нынешнем слушании суд постановил лишить генеральского звания и брата Курманбека — Жаныбека (Жаныша) Бакиева, аналогично осужденного пожизненно в ноябре прошлого года. Курманбека Бакиева обвиняют в гибели людей во время «революции» в Бишкеке в апреле 2010 года. Тогда толпа взяла штурмом здание Белого дома, во главе страны после этого встало временное правительство, а Бакиев покинул Киргизию. В ходе столкновений между протестантами и сотрудниками силовых структур погибли более 70 человек, более тысячи пострадали. Брат Бакиева Жаныш, который руководил Службой госохраны, позднее признал, что отдавал приказ стрелять в участников массовых волнений, но только тех, кто был вооружен и нападал на силовиков.