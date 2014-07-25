Арсений Яценюк и Александр Турчинов, 24 июля 2014 года
Фото: Андрей Кравченко / AP
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Формально это было сделано в связи с распадом правящей коалиции в парламенте: ранее из нее вышли партии «УДАР» и «Свобода». Но фактически глава украинского правительства своим уходом подчеркнул ряд проблем социально-экономического свойства, перед которыми поставлена Украина. «Лента.ру» оценила перспективы председателя политического совета партии «Батькивщина».
Формальным поводом к отставке Арсения Яценюка послужил распад правящей коалиции депутатских фракций «Европейский выбор» в Верховной Раде, она была создана 27 февраля 2014 года. В нее входили депутаты всеукраинского объединения «Батькивщина», партий «Удар» и «Свобода», а также нескольких парламентских групп — «Экономическое развитие», «Суверенная Европейская Украина» и других: всего 262 депутата. В четверг, 24 июля, правящая коалиция лишилась представителей сразу трех фракций: правящее объединение покинули «Удар», «Свобода», часть депутатов «Батькивщины». Их поддержали 15 внефракционных депутатов, что, в общем, тоже было ожидаемо — об этом еще накануне предупреждали народные избранники, близкие к президенту Петру Порошенко.
К слову, глава государства давно ведет игру на досрочный роспуск Верховной Рады, которая по своей конфигурации все еще напоминает о наследии Виктора Януковича. И, несмотря на то, что Партия регионов уже не играет в ней существенной роли, Петру Порошенко важно получить контроль над парламентом, а через него над правительством. Чтобы реализовать сценарий, ему необходимо привести в Раду свою партию «Солидарность»: только победа на парламентских выборах развяжет ему руки и откроет доступ к управлению страной. Собственно по этой причине распад коалиции не был такой уж громкой новостью: планы распустить Раду до 26 августа были озвучены, и все об этом прекрасно знали.
Петр Порошенко и Арсений Яценюк во время заседания Совета национальной безопасности, 16 июня 2014 года
Фото: Сергей Супинский / AFP
Другой вопрос, что никто не ждал такой поспешной отставки Арсения Яценюка. Поводом к ней, по всей видимости, послужил отказ депутатов поддержать некоторые критически важные для правительства инициативы. Например, Верховная Рада полностью проигнорировала изменения в Налоговый Кодекс Украины, а между тем, все поправки касались доходной части бюджета страны — без них Киеву неоткуда взять денег на военные расходы. Аналогичным образом по позициям исполнительной власти бьет и отказ народных избранников рассматривать изменения в закон «О государственном бюджете Украины», в соответствии с которыми кабинет министров рассчитывал провести секвестр бюджета, существенно сократив государственные расходы на 2014 год и увеличив доходы бюджета за счет снятия ряда налоговых льгот. В целом, эти поправки добавили бы правительству порядка 31 миллиарда гривен (92 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру») и коснулись бы пенсионной системы, фонда социального страхования, налоговой сферы и многого другого. И, наконец, третий законопроект, который отклонили в Верховной Раде, касался вопросов аренды газотранспортной системы страны без права отчуждения — по всем своим параметрам он бы тоже позволил пополнить казну за счет еще одной статьи доходов.
«В этих условиях, отставка Яценюка просто стала следующим этапом после разрушения парламентской коалиции», — констатирует заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, премьер просто понял, что в любой момент может быть поставлен и проголосован вопрос о его отставке. «Кроме того, после отказа Верховной Рады поддержать нужные правительству законопроекты, у премьера оказались связаны руки», — поддерживает Жарихина источник «Ленты.ру» на Украине, близкий к аппарату Верховной Рады и потому очень хорошо знакомый с ситуацией. В этом контексте «у премьера просто не осталось другого выхода, как уйти в отставку», — полагает источник. С ним соглашается заместитель директора стран СНГ: «Яценюк решил не ждать у моря погоды, а в качестве одного из лидеров «Батькивщины» готовиться к парламентским выборам. А заодно отстраниться от власти в неудобный и сложный момент».
Очень негативно оценивает уход Яценюка и источник «Ленты.ру», близкий к аппарату парламента. По его мнению, Яценюк показал свою слабость, как политика: «он не сумел договориться с депутатами даже в условиях редкой консолидации общества, не сумел выбить денег даже на содержание армии — кабинетная политика закончилась с Януковичем, но Яценюк этого так и не осознал».
Арсений Яценюк в Славянске, 16 июля 2014 года
Фото: Андрей Кравченко / AP
В этом же контексте он предлагает оценить и перспективы Арсения Яценюка. «Единственная для него политическая возможность — это снова переизбраться в парламент, где он умеет выступать, — уверен источник. — Только здесь он чувствует себя хорошо, причем, желательно в ранге оппозиционного деятеля». В той же плоскости мыслит и Владимир Жарихин. Вот только он уверен, что только что ушедший в отставку «хочет снова сесть в кресло премьер-министра». «Но это при условии, что сформируется будущая коалиция при верховенстве «Батькивщины». «Однако, судя по опросам, такого не намечается. Что самое смешное — по нынешним прогнозам, около четверти голосов могут получить лишь члены Радикальной партии Олега Ляшко, отъявленного националиста. Я бы назвал это «эффектом Жириновского». Как в России в 1993 году: показательное недоверие избирателей ко всем политическим партиям. Все надоели — проголосуем за этого, «новенького»», — рассуждает Жарихин.
Иначе оценивает уход Яценюка израильский политолог, работавший в ходе президентских выборов 2010 года в штабе бывшего, теперь уже, премьера Авигдор Эскин. По его мнению, лидер «Батькивщины» верил, что «сумеет повернуть Украину к Европе в смысле борьбы с коррупцией и установления очищенной правовой системы». Однако, по мнению политтехнолога, этого не случилось. «На деле Арсений Яценюк оказался сообщником Авакова, Тягнибока и Яроша в деле разжигания гражданской войны на Украине». «Сохранив чувство стремления к чистоплотности и порядочности, Яценюк решил остаться европейским и украинским интеллигентом в собственном понимании и оставить ринг политической борьбы», — уверен Эскин. «Он оказался презираемым своими политическими оппонентами, видящими в нем коллаборациониста. Он чувствует себя чужим среди «кричателей» лозунгов в поддержку Шухевича и Бандеры. Не стоит удивляться, если он покинет Украину вовсе», — рассуждает израильский политолог.
Впрочем, правительство Украины будет работать вплоть до полного роспуска парламента. Во всяком случае, на это рассчитывает спикер Верховной Рады Александр Турчинов. Он призвал депутатов «УДАРа» и «Свободы» предложить кандидатуру технического премьера, который, по мнению аналитиков, просто возглавит панихиду по нынешнему составу украинского законодательного органа. В настоящий момент исполняющим обязанности председателя кабинета министров Украины назначен вице-премьер Владимир Гройсман.