Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. Сегодня, 25 июля, Уральский городской суд под председательством судьи Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ признал виновной в покушении на мошенничество адвоката Клару ОНГАРБАЕВУ и приговорил ее к штрафу в размере 700 МРП или 1 миллион 296 тысяч 400 тенге, а также лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года. advokat По словам Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, Клара ОНГАРБАЕВА была предана суду за совершение мошенничества с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки через посредника лицу, занимающему ответственную государственную должность. - В ходе судебного следствия было установлено, что ОНГАРБАЕВА Клара Мухамедияровна, являясь адвокатом Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила покушение на хищение денежных средств в размере 100 тысяч тенге у гражданки ХАБИБУЛЛИНОЙ, интересы которой представляла в суде при рассмотрении гражданского дела, - рассказала судья. - Деньги Онгарбаевой были получены от Хабибуллиной якобы для передачи судье Гульмире УТЕПКАЛИЕВОЙ , которая рассматривала дело о выселении брата Хабибуллиной в качестве взятки. Но она не намеревалась этого делать, а хотела присвоить их себе. По словам Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, суд переквалифицировал действия подсудимой Онгарбаевой  с "Мошенничества с использованием служебного положения" на «Покушение на мошенничество», поскольку адвокаты не относятся к должностным лицам, также она не могла распорядиться денежными средствами, поскольку была задержана сотрудниками полиции сразу после получения денег. Кроме того, суд исключил статью подстрекательство к даче взятки, поскольку доказательств того, что ОНГАРБАЕВА склоняла ХАБИБУЛЛИНУ к даче взятки третьему лицу не установлено. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. advokat1 Видео: Ербол АМАНШИН