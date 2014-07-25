Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 25 июля, прошло собрание всех рабочих МГК ДЭП по поводу увольнения руководителя профкома. dep1 - Меня 14 июля уволили за то, что я отсутствовал на рабочем месте более трех часов, - говорит руководитель профкома и по совместительству водитель КАМАЗа Алтынбек УТЕПОВ. - Не было меня на рабочем месте из-за того, что нам дают топливо только на три часа, как только бак КАМАЗа опустел, я ушел домой. Так все делают. К тому же я всегда отстаивал интересы наших рабочих во все вопросах, особенно в последнее время остро стоял вопрос о сокращении зарплаты, при чем всем. К примеру, два месяца назад обычные озеленители получали по 60 тысяч, сейчас снизили до сорока. По словам уже бывшего председателя профкома УТЕПОВА, сегодня ему позвонил сотрудник КНБ и рассказал, что на него поступил заявление от его коллег о том, якобы он готовит терракт. - Сегодня узнал, что один из мастеров, с которым взаимоотношения у нас не сложились из-за его злоупотребления алкоголем, давал рабочим на подпись бумагу, которую не давал прочесть под угрозой увольнения. Именно поэтому меня завтра вызывают в КНБ, - объясняет Алтынбек УТЕПОВ. - Я проработал здесь год и считаю, что многое сделал для простых рабочих. Конечно, в коллективе остались те, кто меня поддерживает, а есть и те, кто боится потерять работу и подстраивается под начальство, но я их не осуждаю. Вопрос о зарплате на собрании так и не был поднят, обсуждалось лишь то, что УТЕПОВА надо уволить, причем не только с поста руководителя профкома, но и с должности водителя. - Я лично не согласна со всем сказанным, - говорит работница из бригады озеленителей Салтанат. - С его приходом в профком все изменилось. Все праздники как праздники проходили, постоянно подарки детям, помощь оказывал во всем нам. Хотя бы оставили б его как водителя, раз Алтынбек их не устроил как руководитель. Собрание проходило за закрытыми дверьми и представителей СМИ туда не впустили. Руководство МГК ДЭП так и не вышло, чтобы рассказать о сложившейся ситуации. dep