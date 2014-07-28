Этот бой стал для 32-летнего казахстанского боксера вторым в 2014 году и 30-м на профессиональном ринге. Казахстанский боксер Геннадий Головкин, одержав победу над австралийцем Дэниэлом Гилом, в 11-й раз защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA и в восьмой - по версии IBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.   фото с сайта vesti.kz/ фото с сайта vesti.kz Бой, который прошел в Нью-Йорке на большой арене Madison Square Garden, завершился уже в третьем раунде. С самого начала поединка Геннадий Головкин начал активно прессинговать соперника и в одном из моментов австралиец оказался на настиле ринга. Однако Дэниэл Гил сразу же поднялся и достоял до гонга. Второй раунд Геннадий Головкин вновь начал очень активно, отправив экс-чемпиона еще раз на пол, после чего ему был отсчитан первый нокдаун. В третьем раунде после того, как блестящая атака казахстанского боксера достигла цели и Дэниэл Гил вновь оказался на полу ринга, судья принял решение остановить бой. Этот поединок стал для 32-летнего казахстанца вторым в 2014 году и 30-м на профессиональном ринге. Во всех боях Геннадий Головкин одержал победы, причем в 27-ти из них и в 17-ти подряд он уходил с ринга досрочно. Для 33-летнего Дэниэла Гила это поражение стало третьим в 33-х поединках. Согласно данным, опубликованным Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, гонорар Геннадия Головкина за этот поединок составит 750 000 долларов, что на 150 000 больше, чем у Дэниэла Гила. Стоит отметить, что накануне оба боксера прошли официальную процедуру взвешивания. Геннадий Головкин показал на весах 72,48 килограмма, а Дэниэл Гил - 72,21 килограмма. Таким образом, они уложились в отведенные для этой весовой категории рамки - 72,574 килограмма. Напомним, что в предыдущем бою Геннадий Головкин одержал досрочную победу над ганским боксером Осуману Адама.