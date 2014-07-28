Но, проживая жизнь, мы накапливаем долги - долги перед другими людьми, друзьями, партнерами по бизнесу и обществу. Но долги не обязательно могут носить финансовый характер. Они могут быть нравственными и социальными. Жизнь с долгами любого плана - это очень тяжелое бремя. И оно не позволяет счастливо жить и полноценно действовать в жизни. Можете спросить, а как могут нам отдать долги наши маленькие дети, которые еще не работают и не имеют своих личных денег? Любой ребенок платит нам улыбкой, груднички - своим агуканьем, девочки пытаются нам помочь помыть посуду, мальчики оказать помощь отцу в ведении хозяйства. Но вот способны ли мы принимать эту помощь? «Может, сами справимся, мы лучше них сделаем» - иногда нас посещают такие мысли. А потом, когда они взрослеют, уже становится сложновато их просить нам помочь. Но мы сами в такой момент отказываемся принять от них то, что они нам дают в обмен на нашу помощь, на нашу заботу о них. И получается, что обеим сторонам надо понимать, что отдавать долг и уметь принимать - это очень важно. Необходимо давать возможность и взрослым, и детям рассчитаться и с долгами, которые не относятся к деньгам. Иногда мы можем кинуть фразу: «У меня всего достаточно, не надо мне ничего ни от кого!». Человек, который очень много трудится, кто способен обеспечить свою семью и еще в придачу может помочь своим близким, он должен очень хорошо понимать эту истину. Именно то, что, не позволяя человеку вернуть его долг, как считают те, кому помогаешь, мы способствуем возникновению очень печальных последствий, так как бремя долга - очень тяжелое. Человек всегда чувствует свой долг перед кем-то. Просто посмотрев и увидев, как это бывает на самом деле, я могу сказать одно: когда мы идем навстречу своим клиентам и просто своему окружению, давая что-то в долг, это хорошо, точно так же, как и когда люди держат свое обещание и возвращают долги. А что происходит тогда, когда долги оказываются невозвращенными? А происходит следующее – те, кто не возвращает долги, начинает избегать того, кому должен, а те, кому должны, держат очень много внимания на этих долгах. И скажите в таком случае, кому от этих долгов легче? Я просто могу привести пример, как мы это практикуем сами. Можно облегчить себе жизнь, просто взяв лист бумаги и составив список всех своих накопившихся долгов как финансовых, так и нравственных и социальных. Но перед собой надо быть предельно честным, себя невозможно обмануть. Только сам человек может знать, кому он должен и кто ему должен. После написанного списка нужно просто приниматься за дело, шаг за шагом, выполнять и освобождаться. Если пугает большая сумма долга, всегда можно составить план их погашения, и путем общения решить вопрос об отсрочке платежа. Всегда можно найти приемлемое решение для обеих сторон. Попробуйте проверить это на себе.