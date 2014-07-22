Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя директора по лечебной работе областного перинатального центра. - Сегодня, 22 июля, утром 24-летняя Багдагуль ЕСЕНГАЛИЕВА родила трех мальчиков, - рассказала заместитель директора по лечебной работе областного перинатального центра Тарбие ДЖУМАШЕВА. - Дети родились недоношенными, поэтому пока будут находиться у нас под наблюдением. Мама сейчас находится в реанимации после операции, ей делали кесарево сечение. По словам Тарбии ДЖУМАШЕВОЙ, новоиспеченная мама городская и это ее первые роды. - Это долгожданные дети. Мы поженились в 2010 году. Заранее знали, что у нас будет тройня, и пол детей тоже знали, так как ходили на УЗИ, - рассказал счастливый отец Жосабек ЕСЕНГАЛИЕВ. - Мне 29 лет, но мы со дня свадьбы хотели большую семью. Я рад!