Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент таможни. Как показали данные, предоставленные департаментом таможенного контроля по Актюбинской области, за первое полугодие 2014 года объем актюбинского экспорта снизился сразу на 76,2 %. Спад наблюдается и в импорте - на 23,8%. В целом, с января по июнь текущего года внешнеторговый оборот Актюбинской области составил 2 млрд 780 млн долларов, что меньше чем в аналогичном периоде 2013 года на 926 млн. долларов. Основная часть внешнеторгового оборота области приходится на экспорт - 75,9%, доля импорта -  24,1%. Для Актюбинской области преобладающими остаются экспорт нефти и нефтепродуктов - 84,2%, лома металлов - 9,7%, феррохрома - 1,9% и химических соединении - 3%. Крупными покупателями казахстанской продукции являются Китай, Италия, Нидерланды, Германия, Франция. В импорте лидирующие позиции занимают оборудование, трубы, инструменты и химические реагенты  для нефтяной отрасли, а также продукты питания. Основными торгово-экономическими партнерами области по импорту является Китай - 44,2%, Великобритания - 11%, Финляндия - 6,6% и Украина - 5,2%.