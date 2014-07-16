С 10 по 13 июля в Алматы состоялся финальный отбор казахстанского конкурса инновационных проектов в сфере инфо-коммуникационных технологий KazINNO IT, проходившего под эгидой АО «Национальное агентство по технологическому развитию», при поддержке Министерства индустрии и новых технологий РК. В финал конкурса вышли 11 команд в номинациях Seed и Start Up.
Трехдневная программа конкурса была насыщена образовательными семинарами и мастер-классами ведущих специалистов Казахстана и России. Образовательная часть финала конкурса включала в себя консультации участников в областях управления интеллектуальной собственностью, венчурных и посевных инвестиций, патентного, коммерческого и авторского прав в бизнесе, навыков успешных презентаций и методах построения эффективной команды. Были приведены примеры самых популярных мировых практик по продвижению товаров и услуг, и рассмотрена возможность их эффективности в Казахстане, в условиях коррупции и особенностях законодательной базы. Мастер-классам был задан формат непринужденной дискуссии, где каждый участник смог почувствовать себя и учеником, и уже состоявшимся бизнесменом.
Наряду с обучающей программой конкурса, проводились менторские работы, благодаря которым участники получили рекомендации экспертов по улучшению своих проектов, были оценены идеи, стратегии развития представленных на конкурсе стартапов. Менторами выступили участники рынка, имеющие многолетний профессиональный опыт работы в сфере инвестиций и успешно развивающемся бизнесе. Среди них эксперт по технологиям разработки компании Microsoft Kazakhstan Андрей Андреев, генеральный директор iBEC Systems Вадим Лю, основатель и генеральный директор агентства MediaArt Дмитрий Зимин, представитель по продажам ПО IBM Сергей Шин, управляющий партнер ADJ Consulting Андрей Зотов (Россия), управляющий партнер фонда IT-Online Venture Михаил Казарцев (Россия) и другие.
На финальном дне конкурса, участникам было сказано множество слов наставничества от жюри. Как отметил Тлеубек Кузенбаев, заместитель директора Центра коммерциализации технологий АО «НАТР» «Три дня плодотворной работы, несомненно, станут еще одним шагом на пути к новым возможностям, которыми нужно пользоваться, чего Вам и желаю». Его слова поддержал Андрей Зотов, Управляющий Партнер ADJ Consulting, пожелавший участникам всегда чувствовать себя большими воротилами бизнеса, если даже пока - они еще маленькая компания. А так же не бояться много раз начинать, прежде, чем получится достойный проект.
Экспертное жюри, в состав которого входили менторы конкурса, оценивало проекты по 6-бальной системе. Главным образом, при отборе победителей учитывались такие критерии, как масштабируемость на глобальный рынок, коммерческий потенциал, качество презентации и возможности команды проекта.
Победителем конкурса KazINNO IT в номинации Seed стал проект по автоматизации племенного и зоотехнического учета в животноводстве, в номинации Start Up – Virtual Packet Core www.321act.com – решения по виртуализации и оптимизации сетевой инфраструктуры для мобильных операторов. Специальный приз от АО «Национальное агентство по технологическому развитию» получил проект Facebook – classificator - социальная аналитическая система, основанная на технике визуализации. Так же, представитель компании Ernst & Young вручил специальный приз команде из Астаны с проектом «Информационная система прогнозирования снижения младенческой смертности, инвалидизации от врожденной и наследственной патологии»: сертификат на бесплатное прохождение специализированных тренингов.
Победителям предоставляется возможность пройти стажировку в одном из ведущих акселераторов мира (Израиль, США (Силиконовая Долина), Норвегия). В ходе стажировки команды-победители поработают над своими проектами с опытными менторами, наладят контакты и партнерские отношения с зарубежными партнерами, а также получат возможность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам.
Образовательным партнером конкурса выступил Almaty Management University (г. Алматы).
О KazINNO:
KazINNO – специальная площадка по поддержке казахстанских инноваций, задачей которой является выявление и поддержка местных старт-ап команд, имеющих потенциал роста, помощь им при выходе на новые рынки и создании успешной компании.
Заявки на участие в конкурсе KazINNO IT принимались с 15 мая по 16 июня. После предварительного отбора к участию в конкурсе были допущены 169 проектов.