Новое решение по базовой ставке объявят 5 июня.

Регулятор оставил стоимость заемных денег без изменений, несмотря на ощутимое замедление инфляции весной. Как пояснили в Нацбанке, экономика Казахстана всё еще находится под давлением внешних шоков и растущих аппетитов потребителей.

Инфляция тормозит, но риски остаются

Март 2026 года принес позитивные цифры: годовой рост цен замедлился до 11% против февральских 11,7%. Продукты питания и услуги стали дорожать медленнее, чему способствовали стабильный курс тенге и временный мораторий на повышение тарифов ЖКХ. Однако в Нацбанке подчеркивают: текущие темпы всё еще вдвое выше целевого показателя в 5%.

Внешний фон и внутренние угрозы

Главным поводом для осторожности банкиров стал неспокойный Ближний Восток. Конфликты в этом регионе толкают вверх мировые цены на нефть и удобрения, что неминуемо отражается на стоимости импорта в Казахстане. Внутри страны ситуацию осложняют завышенные ожидания населения: люди по-прежнему ждут инфляцию на уровне 14,6%, что подстегивает желание тратить деньги здесь и сейчас.

Бизнес и стройка тянут ВВП вверх

Несмотря на дорогую нефть и слабые темпы добычи, экономика страны за первый квартал выросла на 3%. Драйверами стали строительство, транспорт и торговля. Это дает Нацбанку пространство для маневра: экономика справляется с жесткими условиями, а значит, резко снижать ставку пока нет острой необходимости.

Когда ждать снижения?

Регулятор готов рассмотреть вопрос смягчения политики уже на следующих заседаниях, но при условии, что инфляция продолжит падать. Главным тестом на прочность станет второе полугодие 2026 года, когда истечет мораторий на рост цен на бензин и коммунальные услуги. Новое решение по базовой ставке объявят 5 июня.