В прокуратуре Атырауской области сообщили, что подозреваемый Султан Сарсемалиев, по версии следствия, убил Наурыза Мукангалиева в мае, а ещё троих человек - в ноябре.

Следствие полагает, что все преступления он совершил в одиночку, без участия других лиц. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Сарсемалиева вменяемым, то есть он способен осознавать свои действия и нести за них ответственность.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле у потерпевших не менее шести колото-резаных ранений. Супругу подозреваемого Акбаян Мукангалиеву тоже направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу. Однако результаты еще не готовы.

Также в ДП области завели уголовное дело по фактам продажи скота потерпевших и присвоения их имущества. Иная информация не разглашается в интересах следствия. Окончательное решение по делу примут после того, как будут готовы все экспертизы и выяснят все обстоятельства.

Напомним, 6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов - зять погибших Султан Сарсемалиев - находился в международном розыске. Вместе с ним разыскивали и его супругу Акбаян, 30-летнюю младшую дочь убитой семейной пары. По делу она проходила как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что детей подозреваемого в убийстве передали под защиту государства.

Также были найдены тела пропавших - Наурыза и Мирамгуль. Они были детьми супругов, ранее убитых в Атырауской области.

24 февраля в Polisia.kz сообщили, что сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК РК.

Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что младшая дочь из пропавшей семьи проходит по делу как подозреваемая.

Подозреваемого Султана Сарсемалиева и его жену Акбаян доставили в Алматы. После чего мужчина признался в убийстве детей и сообщил следствию, что закопал их тела во дворе дома в микрорайоне Геолог, где ранее проживал.

10 марта в полиции назвали мотив убийства семьи в Атырау.