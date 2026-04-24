В сентябре 2026 года в Казахстане начнет работу первый AI Research University. Концепцию нового учебного заведения представили президенту Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в международный центр Alem.ai, сообщает пресс-служба Акорды.

Университет разместится на базе самого центра Alem.ai. Студенты получат уникальный доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая облачные сервисы alem.cloud, языковую модель AlemLLM и ресурсы Astana Hub. По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, запуск образовательного процесса намечен на 1 сентября следующего года.

Во время визита глава государства также дал старт проекту Astana Smart City. Это интеллектуальная платформа, которая собирает и анализирует городские данные в режиме реального времени для повышения эффективности управления столицей. Генеральный директор компании Presight Томас Прамотедхам продемонстрировал президенту, как единая AI-система может упростить жизнь горожан и работу бизнеса.

Особое внимание уделили массовому обучению цифровым навыкам. По поручению президента школа искусственного интеллекта Tomorrow School теперь масштабируется на 14 регионов страны. Обучение в ней будет бесплатным для всех граждан старше 18 лет. Для подростков же открылся центр TUMO Astana, где ребята от 12 до 18 лет могут освоить 11 направлений - от робототехники и 3D-моделирования до разработки игр и создания цифровой музыки.

Деятельность центра Alem.ai и запуск новых образовательных площадок станут фундаментом для построения конкурентоспособного цифрового Казахстана.