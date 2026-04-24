В Актау группа подростков напала на двоих сверстников, передает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

Инцидент произошёл в 20-м микрорайоне города, где несколько молодых людей избили двух парней. Часть произошедшего зафиксировал на видео очевидец из окна жилого дома.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что пострадавшие установлены — им по 17 лет. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, участники конфликта были знакомы друг с другом. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.