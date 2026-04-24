Полиция Казахстана пресекла деятельность двух крупных наркокурьеров, работавших на интернет-магазины в Астане и области Абай, сообщает Polisia.kz. В ходе спецопераций изъято более трех килограммов высококонцентрированных психотропов и каннабиноидов.

Столичный склад "альфы"

В Астане оперативники задержали 26-летнюю девушку, которая специализировалась на оптовых партиях синтетики. В её арендованной квартире обнаружили настоящий фасовочный цех: более килограмма психостимулятора A-PVP, весы и сотни зип-пакетов для розничной продажи. Следствие установило, что задержанная выполняла роль "складмена" для теневых интернет-площадок.

Масло гашиша в багажнике

Похожий сценарий развернулся в области Абай. Там полицейские остановили автомобиль под управлением 21-летнего парня. В ходе осмотра машины нашли два килограмма гашишного масла. Водитель не стал отпираться и признался: он перевозил концентрат по указанию куратора из мессенджера для дальнейшего распространения по региону.

Масштаб угрозы

Общий вес изъятых веществ эквивалентен 45 тысячам разовых доз. В МВД подчеркивают, что ликвидация таких каналов напрямую влияет на безопасность молодежи.

- Каждый пресеченный канал сбыта - это своевременно остановленная угроза. МВД продолжит жестко и последовательно пресекать деятельность наркосетей, вне зависимости от форм их маскировки - будь то улица или цифровое пространство, - заявили в ведомстве.

Что дальше?

Оба подозреваемых уже отправлены в изолятор временного содержания. Сейчас полиция пытается отследить всю цепочку: от поставщиков сырья до схем вывода денег. Расследование продолжается в рамках концепции "Закон и Порядок".