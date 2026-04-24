Национальный банк готовит к внедрению новый инструмент контроля закредитованности - коэффициент "долга к доходу", который позволит банкам отказывать в займах, если выплаты превышают значительную часть заработка клиента. На брифинге глава ведомства Тимур Сулейменов пояснил, что мера призвана защитить граждан от долговой ямы, однако внедрять её будут с осторожностью, чтобы не блокировать доступ к кредитам для добросовестных заемщиков. Регулятор фиксирует снижение интереса к потребительским займам и рост кредитования бизнеса, что считает здоровым трендом для экономики.