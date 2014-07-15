Об этом сегодня, 15 июля, заявили в департаменте по защите прав потребителей, где состоялся круглый стол на тему "Оказание медицинских услуг населению". На встрече присутствовали представители государственных органов и общественные объединения. Как оказалось, многие пациенты плохо осведомлены о своих правах на рынке медицинских услуг. shedrin - Культура потребления и предоставления медицинских услуг - это взаимосвязанный процесс. По защите прав потребителей проводится большая работа. Существуют претензии в отношении качества предоставления услуг, а также системные проблемы, которые необходимо решить, - говорит заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Сергей ЩЕРБИНА. Были отмечены общеизвестные проблемы медицины, такие как очереди, дорогие лекарства, некомпетентность врачей, а также право на выбор медучреждения.  В одних случаях важную роль играет человеческий фактор, в других - системные ошибки. В основном разочарование пациентов связано с технологиями диагностики и лечения, процедурами и уходом за больными. Было немало случаев в медицине, когда  человека долгие годы лечат не от той болезни. Это, конечно, зависит от степени образованности врачей и их квалификации. Специалистами территориальных управлений был проведен социальный опрос населения. Были выбраны критерии в сфере оказания медуслуг, оказываемые поликлиниками и услуги СМП. Мед услуги оценивали по пятибалльной шкале. По результатам по 1-2 балла 33% оценили профессиональные качества врачей и медсестер, ведущих прием больных в поликлиниках. По приему больных по графикам 75% оценили на 1-2 балла, 25% на 4-5 баллов. По СМП 37% респондентов ответило, что машина скорой помощи приезжает через 15-20 минут после вызова, а 28% ответило, что через 30 минут и более.