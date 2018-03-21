Напомним, 2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу. Один пострадавший , по словам врачей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как выяснилось, шестеро погибших были жителями ЮКО . Утром 3 марта стало известно, что в больнице скончался пострадавший . Таким образом, количество погибших в пожаре увеличилось до 7.

Правительственная комиссия огласила промежуточные результаты по расследованию трагического случая, произошедшего 2 марта 2018 года в здании общежития, где проживали работники ТОО "PSI Stroy Industriya", сообщила пресс-служба Минтруда. Спецкомиссию возглавляет вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев. Строительство газотурбинной электростанции начато в октябре 2016 года. На объекте задействовано порядка 850 человек, работающих вахтовым методом в две смены. Работники компании проживали в вахтовом городке в семи жилых общежитиях. -По предварительным итогам специального расследования, вероятным местом возникновения пожара определено сушильное помещение, где был установлен конвекторный электрообогреватель. Технической причиной возгорания могло стать воспламенение изоляции электрической проводки, спровоцировавшее короткое замыкание и возгорание находящихся рядом бытовых предметов. По результатам предварительного расследования данный групповой несчастный случай в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 186 Трудового кодекса РК квалифицирован как связанный с трудовой деятельностью. Работодатель оформил акт по форме Н1 о несчастном случае на каждого пострадавшего и погибшего, – сказано в официальном сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения. Руководство ТОО "PSI Stroy Industria", как заверили в ведомстве, оказало всестороннюю помощь родственникам погибших и пострадавшим. Компания взяла на себя все расходы по транспортировке тел погибших частным самолётом по месту жительства, расходы по организации похорон, а также открыла депозитные счета для родственников погибших. В настоящий момент работодатель выделил 50 млн тенге на материальную помощь, которая будет распределена по данным счетам, говорится в сообщении. Все работники компании застрахованы от несчастных случаев на производстве. Таким образом, лица, находившиеся на иждивении погибших, будут получать страховые выплаты.