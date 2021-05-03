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Социум

ЧП в городском парке в Уральске: восемь детей получили травмы, катаясь на карусели (видео)

ЧП произошло 2 мая в 19.30 в городском парке культуры и отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Во время работы на карусели "Калейдоскоп" произошло резкое торможение. В больницу с места происшествия были доставлены 8 детей. - Вчера, 2 мая, в городском парке на аттракционе в результате несчастного случая пострадали 8 детей. Они получили множественные ссадины и ушибы. Скорая их доставила в областную детскую многопрофильную больницу. После осмотра медиками у всех исключены сотрясение мозга и переломы. Все 8 детей после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение, - сообщили
Дана Рахметова
ЧП в городском парке в Уральске: восемь детей получили травмы, катаясь на карусели (видео)
ЧП произошло 2 мая в 19.30 в городском парке культуры и отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Во время работы на карусели "Калейдоскоп" произошло резкое торможение. В больницу с места происшествия были доставлены 8 детей. - Вчера, 2 мая, в городском парке на аттракционе в результате несчастного случая пострадали 8 детей. Они получили множественные ссадины и ушибы. Скорая их доставила в областную детскую многопрофильную больницу. После осмотра медиками у всех исключены сотрясение мозга и переломы. Все 8 детей после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Заместитель директора "Джуманджи парка" Антон Ротштайн подтвердил, что во время работы цепочечной карусели произошло резкое торможение. - На этой карусели катаются дети старше 7 лет. Принцип работы карусели таков: она поднимается на 2-3 метра, затем начинает вращаться в течение нескольких минут. Так вот вчера после минуты работы карусель резко остановилась. По каким причинам - непонятно. Соответственно кабинки налетели друг на друга и сбились к центру основания. Оператор остановил работу карусели, - рассказал Антон Ротштайн. Он отметил, что на место сразу же прибыл директор ТОО "РИА Мир", он отправился в больницу и находился там, пока обследовали детей. -Мы сами не знаем, по какой причине произошла поломка. По правилам, техническое обслуживание делится на ежегодное, ежемесячное и ежедневное. То есть аттракционы "консервируются" на зиму, весной проводится полное техобслуживание: замена масла, деталей и так далее. Все это было выполнено. Затем ежедневно перед запуском также проводится техобслуживание - механик осматривает все. Это все соблюдается. Будет выясняться причина поломки. Сейчас карусель выведена из строя и опечатана полицейскими, - пояснил Антон Ротштайн. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что о ЧП им стало известно в 19.40. - Выяснилось, что во время работы карусели произошло непредвиденное торможение. Травмы получили 8 детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В выполнении работ в данный момент владельцам карусели отказано, - сообщили в пресс-службе полиции. B41hJ3RCoLA
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
Восемь детей получили травмы, катаясь на карусели в парке в Уральске
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Дети травмы

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