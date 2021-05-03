ЧП в городском парке в Уральске: восемь детей получили травмы, катаясь на карусели (видео)

ЧП произошло 2 мая в 19.30 в городском парке культуры и отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Во время работы на карусели "Калейдоскоп" произошло резкое торможение. В больницу с места происшествия были доставлены 8 детей. - Вчера, 2 мая, в городском парке на аттракционе в результате несчастного случая пострадали 8 детей. Они получили множественные ссадины и ушибы. Скорая их доставила в областную детскую многопрофильную больницу. После осмотра медиками у всех исключены сотрясение мозга и переломы. Все 8 детей после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение, - сообщили